Türkiye'den, Türkmenistan enerji projelerine destek

2017-06-03 12:16 | www.trend.az | 1

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Türkiye'nin gerekli koşullar oluştuğunda Türkmenistan gazını Avrupa'ya iletmeye hazır olduğunu belirterek, "Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi çerçevesinde Türkmenistan’ın doğalgaz projelerini destekliyoruz." dedi.

Aşkabat Uluslararası Enerji Şartı Forumu'nda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kapucu, 2017'nin, Türkmenistan ve Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 25'inci yılı olduğunu söyledi.

Kapucu, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Türkmenistan'ı ilk tanıyan ve orada ilk büyükelçilik açan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatarak, iki ülkenin son 25 yıllık dönemde çok önemli aşamalardan geçtiğini ifade etti.

Ülkeler arasındaki kültürel yakınlık, dil ve din birliğinin çok yönlü ilişkilerin temelini oluşturduğunu dile getiren Kapucu, şöyle konuştu:

"Bir millet iki devlet söylemi Türkmenistan için de geçerli. Türkmenistan ile ekonomik ilişkilerimiz mükemmel seviyede, her alanda yakın ilişki ve iş birliğimiz var. Ticaretimiz de bu çerçevede ülkenin bağımsızlığından bu yana önemli artış kaydetti. 2013 yılında en yüksek seviyeye ulaşarak 3 milyar doları geçti. Şimdi dünyadaki ekonomik kriz nedeniyle bir parça düştü ama hala önemli ticaret hacmine sahibiz. Şu anda iki ülke arasında 1,7 milyar dolar civarında ticaret hacmimiz var. Türk müteahhitlik firmaları şu ana kadar yaklaşık 50 milyar dolarlık proje tamamladı. Önemli altyapı ve üstyapı projelerini Türk müteahhitleri yaptı. Türk müteahhitlerin en iyi iş yaptığı ülke Türkmenistan."

- İpek Yolu'nda Türkmenistan önemli bir geçiş noktası

Kapucu, Türkmenistan ile ikili ilişkilerde ulaştırma ve enerji iş birliğinin stratejik öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, İpek Yolu Projesi’nin canlandırılmasında, Türkmenistan’ın önemli bir geçiş noktası olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, Türkmenbaşı şehrinde bu amaca hizmet edecek bir liman projesi bulunduğunu belirten Kapucu, "Bunu da bir Türk şirket yapıyor. Önümüzdeki sene, o da tamamlanacak. Dolayısıyla yol-kuşak projesi bağlamında önemli bir altyapı projesi daha hizmete girmiş olacak. Bu çok büyük hacimli bir proje. Sadece Hazar'ın değil, dünya çapında önemli liman projelerinden biridir." diye konuştu.

Kapucu, Türkiye'nin enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi çerçevesinde Türkmenistan'ın doğalgaz projelerini desteklediğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri Hazar geçişli proje ve bunun üzerinde hala çalışılıyor. Biz bu projeyi başından beri destekliyoruz. Gerekli koşullar oluştuğunda Türkmenistan gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya iletmeye hazırız. Bu husus esasen iki sene önceki Avrupa Birliği, Türkiye, Türkmenistan ve Azerbaycan’ın katılımıyla yapılan toplantıda açıklanan Aşkabat Deklarasyonu’nda yer alıyor. Bu konuda oluşturulan çalışma grubu iki toplantı gerçekleştirdi. En son İstanbul’da yapılan çalışma grubu toplantıları somut netice alınmasını teminen devam edecek."

Türkiye’nin, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPİ) Doğal Gaz Boru Hattı projesini de desteklediğini anlatan Kapucu, "Devlet Başkanı'nın önderliğinde Türkmenistan son dönemde enerji altyapı projelerine çok büyük yatırımlar yaptı. TAPİ, Türkmenistan için pazar çeşitlendirilmesi bağlamında çok önemli bir proje. Ayrıca tüketici ülkeler açısından hem enerji arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi hem de geçtiği ülkelerdeki refahın ve güvenliğin arttırılmasına katkı yapacak bölgesel bir proje olması nedeniyle de önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

AA