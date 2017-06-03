Rusya ve Türkiye'den S-400 konusunda ilk anlaşma

2017-06-03 13:00 | www.trend.az | 1

Rus silah şirketi Rostek Genel Müdürü Sergey Çemezov, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze sisteminin sevkiyatına ilişkin kontratın tüm teknik konularda anlaştıklarını açıkladı.

Çemezov St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

"S-400 konusunda görüşmeler devam ediyor. Teknik tarafı tamamladık, mali kısmın görüşmesi yürütülüyor. Türk tarafı mali kaynak alma imkanını arıyor. Bu konu hükümetlerarası düzeyde ele alınıyor. Çünkü sadece hükümet kredi verebilir. Türkiye Maliye Bakanlığı ve Rusya Maliye Bakanlığı arasında bu görüşmeler yürütülüyor, fakat ne şekilde sonuçlandı bilmiyorum."

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