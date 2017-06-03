Армения не в состоянии переварить стратегическое партнерство Азербайджана и Грузии - политолог

2017-06-03 13:58 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Антиазербайджанские силы, в том числе армянские органы спецслужб и ряд неправительственных организаций, создавая политическое шоу вокруг ареста Афгана Мухтарлы, задержанного за незаконное пересечение грузино-азербайджанской границы и контрабанду, пытаются испортить отношения между Азербайджаном и Грузией. Об этом в субботу сказал заместитель генерального директора АМИ Trend, политолог Арзу Нагиев.

Нагиев отметил, что антиазербайджанские силы, утверждая, что Мухтарлы арестован как журналист, пытаются использовать его арест как средство политического давления. «Но их попытки не возымеют результата, поскольку Афган Мухтарлы арестован за незаконное пересечение государственной границы и оказание сопротивления правоохранительным органам», - сказал он.

Генпрокуратура и Госпогранслужба Азербайджана об аресте Афгана Мухтарлы Политолог добавил, что сегодня между Азербайджаном и Грузией существует стратегическое партнерство.

«Азербайджан и Грузия - стратегические партнеры. Между Азербайджаном и Грузией осуществляется стратегическое сотрудничество по поставкам углеводородов на мировой рынок, транзитным перевозкам, реализации крупных инфраструктурных проектов, в таких проектах как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Карс. Армения остается изолированной от всех реализуемых в регионе крупномасштабных, международных экономических проектов из-за захватнической политики, проводимой ею против Азербайджана. Армения не может все это переварить, поэтому пытается создать проблемы между Азербайджаном и Грузией, в том числе используя вопрос касательно Афгана Мухтарлы. Армения не понимает, что этому невозможно придать политическую окраску, использовать в каких-то целях. Грузинское правительство прекрасно все это понимает, поэтому никогда не допустит подобных провокаций. В то же время в соответствии со всеми нормами и принципами международного права выполняются все соглашения и договора, заключенные между правоохранительными органами Азербайджана и Грузии", - сказал Нагиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)