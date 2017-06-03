Новый раунд переговоров по Сирии в Астане состоится 12-13 июня

2017-06-03 14:00 | www.trend.az | 4

Новый раунд переговоров по Сирии в Астане пройдет 12-13 июня, делегация Дамаска получила приглашения, сообщил РИА Новости посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

"Мы получили приглашения к участию в переговорах в Астане, которые пройдут 12-13 числа этого месяца", — сообщил Хаддад.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее сообщил, что на встрече соберутся страны-гаранты перемирия в Сирии: Россия, Турция и Иран. Кроме того, в переговорах помимо стран-гарантов примут участие вооружённая оппозиция Сирии, представители правительства Сирии, а также наблюдатели — Иордания, США и ООН.