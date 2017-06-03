Amerikan vizesi için sosyal medya kontrolü

2017-06-03 13:02 | www.trend.az | 0

Amerika Başkanı Trump yeni vize tasarısını onayladı. Buna göre; Amerikan elçilikleri artık vize isteyenlerden son 5 yıllık tüm sosyal medya hesaplarındaki hareketlilikleri, e-posta hesaplarını ve seyahat geçmişlerini araştıracak.

Sosyal medya paylaşımları sakıncalı görünenlere vize verilmeyecek.

Vize başvurusu yapan kişilerin daha kapsamlı şekilde vize mülakatına alınması önerilirken, elçilik veya konsolosluklardaki yetkililerin "kimlerin ABD için tehdit olup olmadığına" karar vereceği ifade edildi.