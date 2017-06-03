Ali Koç F.Bahçe başkanlığına resmen aday oldu!

2017-06-03 14:35 | www.trend.az | 0

Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda söz alan Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu genel kurula hitap ederken gelecek yıl başkan adayı olacağını resmen açıkladı.

Mayıs 2018'deki seçimli genel kurulunda aday olacağını yineleyen Ali Koç, "Zamanı geldiği zaman elimi, taşın altına koyacağımı ifade etmiştim. Ben bugün yine aynı noktadayım, kararlığımı göstermek için kürsüdeyim.Mayıs 2018'de yapılacak olan kongrede önce Allah'ın izniyle daha sonra da sizlerin izniyle Fenerbahçe Spor Kulübü'ne başkan adayı olduğumu açıklamak isterim. Fenerbahçe için mücadele hazır olduğumu da belirtmek isterim. Sürekli açıklama yapmayı tercih etmiyorum, bundan sonra yapmayacağım. Bizzat tarafımdan yapılmadığı sürece hiçbir açıklamaya itibar etmemenizi rica ediyorum" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'de birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Koç, "Hepimizin ortak aşkı Fenerbahçe'dir ve Fenerbahçe taraftarıyla vardı, kombinelerinizi alın ve camia olarak kenetlenmeye hepimizin ihtiyacı var, yönetimiz elinden geleni yapmaya çalışıyor, çubukluyu her platformda desteklememiz gerekiyor, hep beraber bunu sağlamak zorundayız" dedi.