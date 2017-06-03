Масштабные учения НАТО начались в Латвии

2017-06-03 12:50 | www.oxu.az | 2

Международные военные учения НАТО Saber Strike 2017 начались в Латвии. В них будут участвовать более 2 тыс. военнослужащих из Италии, Норвегии, Литвы, Великобритании, Польши, Словакии США и самой Латвии, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Церемония начала учений состоялась на военном полигоне в Адажи, на них присутствовал командующий Национальными вооруженными силами страны Леонидс Калныньш. Учения будут проходить с 3 по 15 июня.

«Главная цель учений Saber Strike — отработать конвенциональные действия, реальные военные действия. Мы будем тренировать штаб и персонал штаба, чтобы они умели правильно подготавливать планы, оперировать всеми действиями и синхронизировать их», — заявлял ранее Калныньш.

Н.О.