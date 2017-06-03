"Звонок" из Азербайджана едет в Казахстан (ФОТО)

2017-06-03 14:11 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - При поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана Государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига примет участие в V Международном фестивале кукольных театров "Ортеке" в Казахстане, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Делегацию театра на фестивале, который пройдет 6-10 июня, возглавит директор театра, заслуженный работник культуры Рашад Ахмедзаде.

Фестиваль охватит города Туркестан и Шымкент.

Азербайджанский театр выступит на фестивале с моноспектаклем "Zəng" ("Звонок"), автором сценария и режиссером которого является главный режиссер театра Гурбан Масимов. Художник-постановщик - Равана Ягубова.

Постановка повествует о семейных отношениях, внимании, которое нужно уделять родителям.

(Автор: Джани Бабаева)