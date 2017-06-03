В Филармонии пройдет вечер памяти народного артиста Азербайджана Наримана Азимова

2017-06-03 14:32 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева, 5 июня в 19.00, пройдет вечер памяти народного артиста, дирижера и композитора Наримана Азимова, организованный телеканалом "Mədəniyyət" ("Культура") и Азербайджанским радио при содействии Министерства культуры и туризма Азербайджана.

Президентский стипендиат Нариман Азимов (1июня,1934 – 19 ноября, 2016) долгие годы время работал в должности художественного руководителя и главного дирижера Азербайджанского государственного оркестра народных музыкальных инструментов имени Саида Рустамова. В этот вечер коллектив оркестра исполнит произведения композитора. Художественный руководитель – Фаиг Садыгов. В концертной программе примут участие народные артисты Рамиз Гулиев, Гейдар Анатолу, Гюльяз Мамедова, Гюльянаг Мамедова, Ширзад Фаталиев, заслуженные артисты Алмаз Оруджова, Закир Алиев, солисты Азербайджанского телевидения и радио Миралам Мираламов, Мамед Наджафов, Эмилия Ягубова, Нигяр Шабанова, Ровшан Азиз, Нисбет Садраева, Кямиля Набиева, Айшян Мехдиева и Шаиг Асадов.

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(Автор: Вугар Иманов)