Bakan Ahmet Arslan, Asrın Projesi için bugün Kars'a geliyor

2017-06-03 15:04 | www.trend.az | 0

Temeli dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 2007 yılında atılan ve Asrın Projesi olarak bilenen Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattından incelemelerde bulunmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bugün Kars'a geliyor.

"Demirden İpek Yolu" olarak nitelenen BTK, doğuda Hazar üzerinden Çin ile Kazakistan'ın Aktau Limanı arasında inşa edilen demiryolu hattıyla batıda ise Boğaz geçişli Marmaray tüp geçidi üzerinden Avrupa demiryolu ağıyla birlikte, Asya ile Avrupa arasında önemli bağlantılardan birini oluşturan BTK Demiryolu hattı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bugün Kars'a gelerek 04 Haziran 2017 Pazar günü BTK Demiryolu hattında çeşitli incelemelerde bulunacak. Haziran ayı sonunda test sürüşleri yapılması planlanan proje Karslıları heyecanlandırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yakından takip ettiği proje Türkiye'nin " Avrasya açılımı" politikasının önemli bir ayağını oluşturuyor. İstanbul'daki Marmaray'ın da bitmesiyle, Avrupa'dan Çin'e kesintisiz yük taşınabilecek. Projenin tamamlanması için gece-gündüz çalışma yapılıyor.