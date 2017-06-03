В США медведь выбежал на поле для гольфа, прервав игру – ВИДЕО

2017-06-03 13:00 | www.oxu.az | 3

В Анкоридже на Аляске игроки в гольф засняли медведя, выбежавшего на поле.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ria.ru, видео было опубликовано телеканалом ABC News.

На кадрах видно, как вышедший из-за деревьев зверь направился к флагу, установленному над лункой, встал на задние лапы и толкнул его, а затем отбежал в сторону.

Потом медведь направился к сумкам игроков и обнюхал их, пока мужчины пытались отпугнуть зверя громкими криками. Удовлетворив свое любопытство, животное спокойно направилось обратно в лес.

И.Н.