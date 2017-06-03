В Администрации президента создан новый отдел
2017-06-03 13:14 | www.oxu.az | 3
В Администрации президента Азербайджанской Республики создан новый отдел.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, это Отдел по вопросам электронного правительства и инновационного развития.
Пока нет назначения на должность заведующего отделом.
Таким образом, количество отделов Администрации президента достигло 16.
Отметим, что до этого в Администрации президента были созданы два новых отдела. Это Отдел по вопросам молодежи и спорта и Отдел по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии.