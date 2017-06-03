Известный бизнесмен баллотируется на пост президента ф/к "Фенербахче"

2017-06-03 14:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Известный турецкий бизнесмен Али Коч баллотируется на пост президента футбольного клуба "Фенербахче". Об этом со ссылкой на слова Коча пишут в субботу турецкие СМИ.

Выборы на пост президента футбольного клуба пройдут в мае 2018 года.

В настоящее время президентом футбольного клуба является 65-летний Азиз Йылдырым.

Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" был основан в 1907 году. Клуб выступает в Турецкой Суперлиге. "Фенербахче" является одним из самых популярных футбольных клубов страны. Помимо футбольного клуба, в спортивный клуб «Фенербахче» входят мужские и женские клубы по волейболу и баскетболу, секции лёгкой атлетики, бокса, гребли и парусного спорта.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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