На юго-востоке Турции уничтожено более 20 террористов

2017-06-03 15:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ВС Турции уничтожили на юге востоке страны 26 членов террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном в субботу.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 33 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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