Представляющие русскоязычное население Азербайджана организации обратились к Путину – ФОТО

2017-06-03 13:43 | www.oxu.az | 2

Руководители ряда общественных организаций, представляющих русскоязычное население Азербайджана, во главе с руководителем русской общины Азербайджана, направили обращение президенту России Владимиру Путину в связи с закрытием Всероссийского азербайджанского конгресса.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в обращении выражается обеспокоенность в связи с решением Верховного суда РФ от 15 мая:

«Мы понимаем, что это решение не является политическим и никак не скажется на развитии дружеских отношений между Азербайджаном и Россией. Российские соотечественники, проживающие в Азербайджане, высоко оценивают заботливое отношение руководства республики и всего азербайджанского общества к сохранению русского языка, развитию культуры наших народов. В основе отношений между нашими странами – многовековые традиции дружбы, уважение интересов друг друга. За последние годы сложились уважительные и доверительные отношения между нашими президентами – Ильхамом Алиевым и Вами. Мы поддерживаем как внутреннюю, так и внешнюю политику, направленную на процветание наших государств, развитие дружеских отношений между Азербайджаном и Россией. Мы уверены, что Всероссийский азербайджанский конгресс всегда осуществлял деятельность в рамках законов РФ. Общественно-политическая стабильность, лояльность к политическому строю России всегда были приоритетом ВАК».

В обращении выражена просьба оказать содействие смягчению наказания ВАК, дать возможность и время для проведения внеочередного съезда, который бы способствовал устранению организационных и других недостатков в деятельности ВАК и принятию нового Устава.

Документ подписали председатель русской общины Азербайджана Михаил Забелин, председатель республиканского общества «Содружество», атаман землячеств казаков Азербайджана, руководитель общества татарской культуры «Туган тел», руководитель центра русской культуры, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана, руководитель Ассоциации русской молодежи, и/о руководителя Лезгинского центра «Самур», председатель Ассоциации блокадников Ленинграда.

С.Б.

