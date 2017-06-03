В Китае от наводнения пострадали около 12 тысяч человек

2017-06-03 15:01 | www.trend.az | 3

Продолжающиеся проливные дожди в уезде Гуншань китайской провинции Юньнань привели к сильному наводнению, в результате которого пострадали 11 тысяч 800 человек, сообщает в субботу телеканал CCTV. Об этом передает РИА Новости.

Отмечается, что дожди продолжались два дня и привели к повышению уровня воды в реке Дулун, в результате были затоплены дороги, разрушены шесть мостов и около 100 домов, повреждены линии электропередач, пострадали около 40 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Местные власти эвакуировали 482 человека из пострадавших районов в безопасные места. На месте продолжают работать отряды спасателей.