Роберт Дадли: В ближайшие 5 лет цены на нефть будут держаться в диапазоне $50-60

2017-06-03 15:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В течение ближайших пяти лет цены на нефть будут держаться в диапазоне между 50 и 60 долларов за баррель, считает глава BP Роберт Дадли.

"Конечно, в течение коротких промежутков времени цена может быть немного ниже или выше, но на данный момент, если вы спросите меня о спросе и предложении, я бы сказал, 50-60 долларов, - сказал Дадли в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума. - Я не думаю, что мы увидим 100 долларов в ближайшие пять лет, и я не думаю, что мы увидим 20 долларов".

Он полагает, что цена в районе 50-60 долларов хороша как для стран-потребителей, так и для стран производителей. "BP устроит цена между 50 и 60 долларов в ближайшие пять лет. На мой взгляд, это самая здоровая цена для всего мира", - сказал глава BP.

По его мнению, спрос на произведенную нефть и нефть потребляемую сегодня достаточно сбалансирован. "ОПЕК же стремится снизить запасы нефти в нефтехранилищах до средних пятилетних уровней. Это меньшая величина. Полагаю, мы движемся в этом направлении. Есть, конечно, некая неопределенность с ростом добычи в Нигерии, Ливии и Венесуэле. Но в целом мы на верном пути, к восстановлению прежних уровней", - сказал Дадли.

По его словам, BP также пришлось сократить добычу на своих проектах, которые расположены в странах соглашения ОПЕК.

"Немного сократили, и это естественно. Например, мы являемся акционером "Роснефти", которая сокращает добычу. Сокращаем в Азербайджане, в странах Ближнего Востока, например, в Эмиратах. Есть вероятность, что сократим в Ираке. Конечно, это нас затронуло. Но сокращение небольшое. Кроме того, цены на нефть сейчас выше, чем до соглашения. Это компенсирует снижение добычи", - сказал Дадли.

В конце 2016 года страны-производители нефти, как входящие, так и не входящие в ОПЕК, после двух лет низких цен на нефть, достигли соглашения о сокращении добычи нефти, для того чтобы снизить переизбыток нефти на рынке. Страны ОПЕК обязались, начиная с 1 января 2017 года, сократить нефтедобычу на 1,2 миллиона баррелей, в том числе Саудовская Аравия взяла на себя обязательство снизить добычу на 486 тысяч баррелей в сутки. Нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, такие как Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Экваториальная Гвинея, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан и Южный Судан согласились, сократить производство нефти на 558 тысяч баррелей в сутки. Договор заключен на полгода.

25 мая все участники прошлогоднего соглашения согласились продлить сокращение нефтедобычи еще на девять месяцев - до конца первого квартала 2018 года.