В Азербайджане снимут фильм про полицейских

2017-06-03 14:08 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане будет снят фильм про полицейских.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, это предусмотрено в Плане мероприятий по исполнению распоряжения президента Азербайджанской Республики от 13 июля 2016 года под номером 2199 «О дополнительных мерах по повышению благоприятности бизнес-среды в Азербайджанской Республике и дальнейшему улучшению позиции страны в международных рейтингах».

Согласно документу, в 2017-2018 гг. предусмотрены съемка и показ фильмов и телевизионных передач, создающих положительный образ сотрудников правоохранительных органов, которые формируют его образ не как карателя, а как спасителя, регулярное освещение профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов Азербайджана.

Исполнение указанных вопросов поручено министерству внутренних дел, Национальному совету телевидения и радио, ЗАО «Телевидение и радиовещание Азербайджана».

С.Б.

