В Сирии 43 мирных жителя стали жертвами авиаударов коалиции

2017-06-03 14:17 | www.oxu.az | 3

Авиация международной коалиции во главе с США нанесла удар по сирийскому городу Ракка, при этом погибли не менее 43 мирных жителей.

Как передает Oxu.Az, об этом информирует сирийское государственное телевидение со ссылкой на очевидцев.

Сообщается, что самолеты коалиции атаковали здание, где находились мирные жители, большинство погибших — женщины и дети.

Агентство SANA уточняет, что было разрушено шестиэтажное здание.

С.Б.

