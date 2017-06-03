Попытка антиазербайджанских сил повлиять на азербайджано-грузинские отношения вновь провалилась - депутат

2017-06-03 15:35 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Попытка ряда антиазербайджанских сил повлиять на азербайджано-грузинские отношения, политизируя арест Афгана Мухтарлы, потерпела фиаско, сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Мирзазаде.

По его словам, эти силы всегда пытались подорвать имидж страны. «После укрепления азербайджанского государства эти силы, оставшись ни с чем, стали создавать так называемые центры в соседних странах, в частности в Грузии, начав вести антиазербайджанскую пропаганду. Подкупая людей со слабой волей из Азербайджана, они используют их против страны. В этом процессе финансовая поддержка играет очень большую роль», - сказал Мирзазаде.

Касательно Афгана Мухтарлы Мирзазаде отметил, что тот арестован не за журналистскую деятельность. «Этот человек был задержан за нарушение правил пересечения границы, оказание сопротивления пограничникам", - сказал он.

Он отметил, что так называемые центры, функционирующие в Грузии, готовят провокации против Азербайджана. Нельзя исключать и то, что они сотрудничают с армянскими органами спецслужб. Защита Афгана Мухтарлы армянской прессой указывает на то, что тут есть роль Армении. "Считаю, что постоянное разоблачение этих сил должно стать им уроком", - сказал он.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)