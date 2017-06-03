В Баку торжественно отметили юбилей Фирангиз Ализаде (ФОТО)

2017-06-03 15:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошел торжественный вечер, посвященный 70-летнему юбилею видного композитора, народной артистки, кавалера ордена "Шараф", профессора, председателя Союза композиторов Азербайджана, "Артиста мира" ЮНЕСКО Фирангиз Ализаде, сообщает Trend Life.

Мероприятие посетили видные общественные деятели, известные представители, науки, литературы, культуры и искусства, многочисленные поклонники творческого таланта Фирангиз Ализаде.

В своем выступлении на вечере министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев поздравил Фирангиз Ализаде с юбилеем, отметив, что она внесла большой вклад в развитие музыкальной культуры страны.

Было подчеркнуто, что Фирангиз Ализаде - композитор широкого творческого диапазона. Она является автором опер, балетов, многочисленных произведений камерной, симфонической, инструментальной, вокальной, хоровой музыки. Ее произведения воплощают современность и традиции национальной музыки.

Затем Абульфас Гараев вручил Фирангиз Ализаде орден "Шараф", которым она была награждена согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Также на мероприятии выступил генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, который выразил признательность композитору за вклад в культуру тюркского мира. Дюсен Касеинов вручил Фирангиз Ализаде орден ТЮРКСОЙ "Onur" ("Почет").

Далее слово было передано музыке. В программе выступили Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли (художественный руководитель и главный дирижер - народный артист Рауф Абдуллаев) и Азербайджанская государственная хоровая капелла (художественный руководитель – народная артистка Гюльбаджи Иманова). За дирижерским пультом в этот вечер был народный артист Фахраддин Керимов.

На вечере выступили заслуженные артисты Азербайджана, вокалисты Сабина Асадова и Ильхам Наджафов, а также Талех Яхъяев, Вугар Алиев и Закир Асадов (фортепиано).

В программе были исполнены произведения Фирангиз Ализаде - Концерт для фортепиано и оркестра (в трех частях), ария из оперы "Интизар", сочинение "Пассионы по Насими" для баритона, хора и оркестра.

Каждое представленное сочинение встречалось слушателями бурными овациями.