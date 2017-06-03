ЕС хочет выделить 50 миллионов евро на восстановление Донбасса

2017-06-03 14:30 | www.oxu.az | 4

Евросоюз может выделить около 50 миллионов евро на восстановление инфраструктуры Донбасса, в частности Мариуполя, а также на гуманитарные миссии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан во время посещения юго-востока Украины 1-2 июня, сообщается на сайте Верховной Рады.

Он подчеркнул, что Мариуполь имеет большой потенциал развития, к примеру, в сферах промышленного производства, агропромышленной и туристической отраслей.

Сопровождавший его украинский вице-премьер Геннадий Зубко добавил, что за счет Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) власти уже начинают восстановительную работу в пяти областях: Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской.

«При поддержке ЕС реализуются проекты по следующим направлениям: теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, энергоэффективность зданий, наружное освещение населенных пунктов, обращение с бытовыми отходами, транспортная инфраструктура и строительство жилья», — пояснил Зубко.

C.Б.

