Магомедрасул Меджидов бросил вызов Энтони Джошуа

2017-06-03 14:42 | www.oxu.az | 4

Азербайджанский боксер, двукратный чемпион мира по боксу Магомедрасул Меджидов бросил вызов обладателю поясов среди профессионалов по версиям IBF, WBA и IBO Энтони Джошуа.

Как передает Oxu.Az, 31-летний спортсмен в интервью Report выразил готовность сразиться с Джошуа на профессиональном ринге.

Опытный боксер сказал, что его не пугает тот факт, что его британский соперник, недавно победив украинца Владимира Кличко, стал обладателем всех трех поясов:

«Я готов хоть завтра сразиться с Энтони Джошуа».

По мнению Расулова, все зависит от подготовки:

«Кто без устали готовится, тот и демонстрирует результат. Каждый должен использовать свои параметры. Он тоже высокого роста. А я если подлечу травму, то буду полностью подготовленным».

Отметим, что Магомедрасул Меджидов в весовой категории свыше 91 кг завоевал золотую медаль на чемпионатах мира 2011 и 2013 года. В 2013 году он также стал чемпионом Европы. В то же время Меджидов - победитель IV Игр исламской солидарности «Баку 2017» и бронзовый призёр летних Олимпийских Игр в Лондоне в 2012 году и I Европейских игр «Баку 2015».

C.Б.

