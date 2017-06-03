100-летие Юсифа Велиева отметили в кругу известных актеров

2017-06-03 15:59 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском Государственном театре юного зрителя в Баку прошел вечер, посвященный 100-летию со дня рождения видного актера театра и кино, народного артиста Азербайджана Юсифа Велиева, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Сначала гости вечера ознакомились с выставкой фотографий в фойе театра, которая отражала жизнь и творческий путь актера.

Вечер памяти вел заслуженный деятель искусств, доктор искусствоведения, профессор Ильхам Рагимли, который отметил, что Юсиф Велиев оставил яркий след в истории азербайджанского театра.

Было подчеркнуто, что образы, которые воплотил актер на сцене, его мастерство, то, с какой любовью он относился к искусству, все это должно служить примером для молодого поколения артистов. Ильхам Рагимли также рассказал о работах Юсифа Велиева в кинематографе.

Народные артисты Тариэль Гасымов, Ясин Гараев, Расим Балаев, Рафиг Азимов, заслуженные артисты Алмаз Мустафаева, Анвер Гасанов, Откем Искендеров и другие отметили большой вклад Велиева в театральное искусство Азербайджана.

В исполнении заслуженного артиста Эльшана Рустамова, актеров Гюнель Мамедовой, Сабины Мамедовой, Эльнура Керимова прозвучало стихотворение Самеда Вургуна "Dünya".

Зрителям были продемонстрированы кадры из фильмов и отрывки из постановок, в которых был занят Юсиф Велиев

В заключение супруга Юсифа Велиева, известная актриса, заслуженная артистка Земфира Садыхова выразила признательность организаторам вечера.

Юсиф Велиев родился 22 марта 1917 года в Дербенте. В 1936 году, окончив Бакинский театральный техникум, начал работать в Шекинском драматическом театре. В 1949 году его пригласили в Театр юного зрителя в Баку, где он работал до конца жизни, исполнив такие образы, как Герай-бек (Самед Вургун, "Комсомольская поэма"), Имамъяр (Джафар Джаббарлы, "Яшар"), Овод ( Этель Войнич, "Овод") и другие.

Юсиф Велиев снимался в таких фильмах, как "Последняя ночь детства", "Звук свирели", "Удар в спину", "Насими", "Мститель из Гянджабасара", "Человек бросает якорь", "В один прекрасный день", "Следствие продолжается", "Кура неукротимая" и многих других. Актер скончался 18 марта 1980 года, не дожив четырех дней до 63-летия.

(Автор: Джани Бабаева)