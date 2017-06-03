Азербайджан усиливает борьбу с коррупцией

2017-06-03 14:59 | www.oxu.az | 2

В 2017 году в Азербайджане будет принята новая Государственная программа по борьбе с коррупцией и взяточничеством.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, это отражено в Плане мероприятий в связи с повышением благоприятности бизнес-среды в республике, утвержденном накануне Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как отмечается, правительство также изучит возможность присоединения к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц.

Для борьбы с коррупцией также планируется создать единую систему по государственным закупкам и обеспечить присоединение к этой системе всех госорганов.

Согласно плану, в 2017-2018 годах также предусматриваются повышение прозрачности в финансировании политических партий, принятие плана деятельности по повышению прозрачности финансовой отчетности.

C.Б.

