10-летний ребенок покончил с собой?

2017-06-03 15:15 | www.oxu.az | 3

В Центр управления кризисными ситуациями МЧС поступил сигнал о том, что в Саатлинском районе в селе Гаралар в Главный Муганский канал упал ребенок. Спасатели МЧС в настоящее время ведут поиски ребенка, сообщает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az.

Как стало известно, пропал 10-летний Этибар Фараджев. Он поссорившись с матерью, написал на заборе дома, что покончит жизнь самоубийством. После этого ребенок пропал. В одном километре от дома Фараджевых в Миль-Муганском канале был найден башмак ребенка. В связи с этим допускается возможность самоубийства ребенка.

К поискам ребенка приступили водолазы МЧС. Правоохранительные органы начали проверку по факту пропажи Э.Фараджева.

С.Б.

