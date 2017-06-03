В Азербайджане восстановлена международная голосовая и видеосвязь по Skype, Viber, WhatsApp – минсвязи

2017-06-03 17:37 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Временное введение ограничений на телекоммуникационные услуги через интернет (Skype, Viber, WhatsApp и др.) на территории Азербайджана как составной части мер безопасности на IV Играх исламской солидарности, успешно проведенных в Баку, создало определенные трудности в использовании голосовых и видеопрограмм онлайн-коммуникации, говорится в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий, распространенном в субботу.

За прошедший период в числе многих профилактических работ были осуществлены также работы по наладке сети.

Работы по техническому обновлению завершены, и граждане могут пользоваться указанными программами для внутренних и международных коммуникаций, говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова)