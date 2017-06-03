Женщина замерзла насмерть июньской ночью в Петербурге

2017-06-03 15:54 | www.oxu.az | 3

Пенсионерка замерзла на автобусной остановке в Санкт-Петербурге и впоследствии скончалась в больнице.

Как передает Oxu.Az, об этом «Интерфаксу» сообщил источник в медицинских кругах города.

Женщина, которой на вид 70-75 лет, была госпитализирована с остановки на Заневском проспекте, 71 ранним утром 2 июня. «Врачи Александровской больницы диагностировали у пенсионерки переохлаждение тяжелой степени», — добавил собеседник агентства.

Температура воздуха в ночь на 2 июня в Петербурге составляла около шести градусов по Цельсию, следует из архива прогнозов Гидрометцентра России. Было облачно, также наблюдались небольшие дожди.

С.Б.

