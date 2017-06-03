Великолепный вечер творчества Гусейна Джавида прошел в Центре мугама (ФОТО)

2017-06-03 17:45 | www.trend.az | 3

Вчера в Международном центре мугама состоялся музыкально-литературный вечер, посвященный творчеству поэта, писателя, драматурга Гусейна Джавида. Вечер организован Азербайджанским государственным университетом культуры и искусств совместно с Центром мугама.

В концерте приняли участие преподаватель кафедры мугамного искусства, заслуженная артистка Нурия Гусейнова и студент 2 курса Мафтун Сафарли.

Аккомпанировал исполнителям Ансамбль народных инструментов Университета культуры и искусств, в составе которого: Эмиль Мирзаев (тар), Джейхун Мирзаев (кеманча), Самира Алиева (канон), Вугар Ахадов (уд), Субхан Ахмедова (балабан), Солтан Мамедов (нагара).

Чтецом выступил заслуженный артист, доцент Азад Шукюров.

В этот вечер на сцене Международного центра мугама звучали газели Гусейна Джавида, а в исполнении Нурии Гусейновой и ее студента также прозвучали газели великого поэта, построенные на мугаме Баяты-шираз.

Зал долго и восторженно аплодировал великолепному исполнению, а также поэзии Гусейна Джавида, чье творчество входит в сокровищницу азербайджанской культуры.

В будущем нас ждет продолжение проекта Международного центра мугама с ADMIU. Также продолжается масштабный проект "Вечера мугама". Следующий концерт в рамках этого проекта состоится 6 июня - прозвучит мугам Segah. Билеты продаются в кассах города и на сайте iticket.az.

Ф. Агаларова