Жертвами тройного теракта на кладбище в Кабуле стали 20 человек (Обновлено)

2017-06-03 18:26 | www.trend.az | 3

18:26 (GMT+4) Тройной теракт на траурной церемонии в Кабуле, унесший жизни 20 человек, устроили террористы-смертники. Об этом заявил премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, передает ТАСС со ссылкой на телеканал TOLO News.

По его словам, "боевики подорвали пояса со взрывчаткой в толпе присутствовавших на похоронах". Сам афганский премьер, а также глава МИД Салахуддин Раббани, находившиеся на месте трагедии, не пострадали. Абдулла Абдулла осудил произошедшее, подчеркнув "необходимость расследования инцидента", жертвами которого стали 20 человек, 87 получили ранения.

15:39 (GMT+4) По меньшей мере 12 человек погибли, 18 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в Кабуле на кладбище, где проходили похороны одного из погибших во время протестов в афганской столице, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

Телеканал сообщал, что на территории рядом с кладбищем были слышны три взрыва.