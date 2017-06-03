Учения НАТО с батальоном ВС Азербайджана завершились – ФОТО

2017-06-03 16:56 | www.oxu.az | 3

Завершилось проводящееся в Учебном Центре «Карахейбат» в рамках Программы Концепции Оперативных Возможностей (ОСС) оценочное учение НАТО 2-го уровня с ОСС мотострелковым батальоном Вооруженных сил Азербайджана.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В полевом учении приняли участие около 700 военнослужащих, до 80-ти единиц военной техники и 4 вертолета.

Оценка батальона проводилась многонациональным оценочным составом при участии наблюдателей, представляющих Командование Сухопутных Войск НАТО.

С.Б.

