В Азербайджане разблокировали WhatsApp и Skype – ОФИЦИАЛЬНО

2017-06-03 17:34 | www.oxu.az | 3

Министерство Транспорта, Связи и Высоких технологий выразило отношение к возникновению некоторых проблем в телекоммуникационных услугах, оказываемых посредством сети интернет.

В поступившем Oxu.Az заявлении структуры говорится:

«Применение ограничений в телекоммуникационных услугах («Skype», «Viber», «Watsapp» и др.), оказываемых посредством сети интернет, как составная часть мер безопасности во время IV Игр Исламской Солидарности создало определенные сложности онлайн пользования коммуникационными программами для совершения обычных и видео звонков.

В этот период наряду со многими профилактическими мероприятиями были проведены работы по обновлению сети.

В настоящий момент работа по техническому обновлению завершена.

Граждане могу воспользоваться этими коммуникационными программами для совершения местных и международных звонков».

C.Б.

