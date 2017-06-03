Глава ВР: Мы сократили добычу нефти в Азербайджане

2017-06-03 18:08 | www.oxu.az | 3

«Спрос на произведенную нефть и нефть потребляемую сегодня достаточно сбалансирован. ОПЕК же стремится снизить запасы нефти в нефтехранилищах до средних пятилетних уровней. Полагаю, мы движемся в этом направлении».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил глава BP Роберт Дадли.

По его словам, есть некая неопределенность с ростом добычи в Нигерии, Ливии и Венесуэле: «Но в целом мы на верном пути, к восстановлению прежних уровней», - сказал Р. Дадли.

Главный исполнительный директор добавил, что согласно достигнутой со странами-членами и не членами OPEC договоренности о сокращении добычи нефти, BP пришлось сокращать добычу:

«Мы являемся акционером «Роснефти», которая сокращает добычу. Сокращаем в Азербайджане, в странах Ближнего Востока, например, в Эмиратах. Есть вероятность, что сократим в Ираке. Конечно, это нас затронуло. Но сокращение небольшое. Кроме того, цены на нефть сейчас выше, чем до соглашения. Это компенсирует снижение добычи».

С.Б.

