Турция внимательно следит за происходящим в Сирии - Эрдоган

2017-06-03 19:38 | www.trend.az | 3

Если с севера Сирии будет исходить малейшая угроза в адрес Турции, то Анкара не станет обсуждать с кем-либо дальнейшие действия, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Анадолу.

"В случае атаки на территорию Турции, Анкара сама примет решение и реализует его. Это уже происходило на примере сирийских Джераблюса, Раи и Эль-Баба", - предупредил президент.

По его словам, на данный момент Турция занимает выжидательную позицию. "По результатам переговоров с США и Россией, мы внимательно отслеживаем происходящее в Сирии", - сказал Эрдоган.

При этом он привлек внимание к ситуации в районе сирийского города Ракка. "Ракку контролируют террористы ИГ, против которых Вашингтон пытается использовать сирийские ответвления другой террористической организации - РПК, в лице PYD и YPG. США утверждают, что смогут добиться успеха в Ракке при поддержке отрядов YPG. Посмотрим", - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция довела до Вашингтона четкую позицию по данному вопросу.

Далее президент привлек внимание к состоянию экономики Турции.

"2017 год станет периодом исторического скачка в развитии Турции. Об этом говорят темпы текущего роста экономики страны", - подчеркнул Эрдоган.