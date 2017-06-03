Сотрудник НСТР на мотоцикле погиб в ДТП – ФОТО

2017-06-03 20:15 | www.oxu.az | 3

На Зыхском автомобильном круге в Катаинском районе Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на APA TV, известный адвокат, сотрудник юридического отдела Национального Совета телевидения и радио Тогрул Мирзазаде потерял управление, находясь за рулем мотоцикла с госномером 10-A-919, и врезался в грузовой автомобиль марки «Газель».

По словам свидетелей, мотоциклист в момент аварии находился в каске. Попытки спасти его оказались безрезультатными.

Водитель «Газели» отрицает вину в ДТП: «Я поворачивал налево, он врезался в меня».

От удара мотоциклиста отбросило примерно на 30 метров. В его кармане оказалось удостоверение члена Коллегии адвокатов.

З.Г.

