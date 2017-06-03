В Азербайджане создан сертификационный центр выдачи новых удостоверений личности

2017-06-03 21:10 | www.oxu.az | 2

Завершены работы по созданию в Азербайджане сертификационного центра выдачи удостоверений личности нового поколения.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал Trend источник, близкий к проекту.

По словам собеседника агентства, центр, который будет заниматься интеграцией электронной подписи в чипы удостоверений личности, будет находиться в тестовой эксплуатации до конца года.

Для проверки работы центра на соответствие международным стандартам будет привлечен аудитор и создана комиссия, которая проверит безопасность системы.

Согласно плану, центр будет введен в эксплуатацию в декабре 2017 года, а с первого января 2018 года начнется выдача удостоверений личности гражданам.

Новый сертификационный центр будет обрабатывать запросы из центров персонализации, действующих при министерстве внутренних дел Азербайджана. На основании полученных запросов сертификационный центр будет готовить сертификаты и направлять их обратно.

На чип новых удостоверений будут записаны персональные сведения о владельце и данные двух сертификатов: первый - сертификат аутентификации, второй - для е-подписи. Для обеспечения защиты в чипах применен сертификат безопасности EAL6+.

З.Г.

