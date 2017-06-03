В результате ДТП в Татарстане погибли пять человек

2017-06-03 21:46 | www.apa.az | 5

В Татарстане в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек, еще двое пострадали, передает РИА «Новости»

Как сообщил представитель МВД по республике, два автомобиля столкнулись в Тетюшском районе Татарстана на 4-м километре автодороги Тетюши — Апастово.

«Столкнулись «Лада Гранта» и «Шевроле Кобальт». В результате погибли пять человек, еще двое пострадали», — сказал представитель МВД.

На месте работают сотрудники ГИБДД.