Эрдоган: Турция внимательно следит за происходящим в Сирии

2017-06-03 22:20 | www.oxu.az | 3

Если с севера Сирии будет исходить малейшая угроза в адрес Турции, то Анкара не станет обсуждать с кем-либо дальнейшие действия.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на агентство Анадолу, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«В случае атаки на территорию Турции, Анкара сама примет решение и реализует его. Это уже происходило на примере сирийских Джераблюса, Раи и Эль-Баба», - предупредил президент.

По его словам, на данный момент Турция занимает выжидательную позицию. «По результатам переговоров с США и Россией, мы внимательно отслеживаем происходящее в Сирии», - сказал Эрдоган.

При этом он привлек внимание к ситуации в районе сирийского города Ракка. «Ракку контролируют террористы ИГ, против которых Вашингтон пытается использовать сирийские ответвления другой террористической организации - РПК, в лице PYD и YPG. США утверждают, что смогут добиться успеха в Ракке при поддержке отрядов YPG. Посмотрим», - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция довела до Вашингтона четкую позицию по данному вопросу.

Далее президент привлек внимание к состоянию экономики Турции.

«2017 год станет периодом исторического скачка в развитии Турции. Об этом говорят темпы текущего роста экономики страны», - подчеркнул Эрдоган.

З.Г.

