Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

2017-06-03 22:11 | www.trend.az | 1

Alınan bilgiye göre, D-130 Karayolu'nda Yalova istikametine giden Turgay Kılıççı idaresindeki 06 AV 8348 plakalı tır, merkez trafik ışıkları mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçerek devrildi.

Tırı gören ve ona çarpmamak için durmaya çalışan 9 araç ise zincirleme trafik kazasına karıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine, çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü ve araçlardaki 8 kişi, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tır sürücüsü Kılıççı'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolun İzmit istikameti, araçların kaldırılmasıyla yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Milliyet