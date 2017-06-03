Самые яркие и необычные образцы кустарного оружия, изъятого полицией – ФОТО

2017-06-03 22:30 | www.oxu.az | 3

На днях представители правоохранительных органов обнаружили у 66-летнего жителя города Дедовска (Истринский район Московской области) арсенал оружия времен Великой Отечественной войны. Пенсионер хранил у себя самые разные раритеты — от пистолета Walther P38 до двух пулеметов, а покупались они, по словам владельца, на обычных рынках. Нелегальные арсеналы таких размеров полицейским встречаются редко, куда чаще попадаются всевозможные варианты самодельного оружия, которые из подручных средств собирают современные «кулибины» со страстью к огнестрелу.

Как передает Oxu.Az в подборке «Ленты.ру» — самые необычные кустарные «стволы», изъятые силовиками.

Самодельный пистолет

Фото: 22.мвд.рф

В марте 2014 года полицейские Крутихинского района Алтайского края наведались к 43-летнему местному жителю, ранее судимому и безработному. Злоупотреблявший спиртным мужчина оказался весьма любознательным: он изучал старые книги и журналы и изготавливал по ним оружие. Стражи порядка изъяли у оружейника-самоучки арсенал из трех пистолетов и ружья, а по факту обнаружения кустарных «стволов» возбудили уголовное дело.

Самодельный пистолет

Фото: 22.мвд.рф

Оружие, изъятое у жителя Крутихинского района Алтайского края.

Самодельное ружье

Фото: 22.мвд.рф

Оружие, изъятое у жителя Крутихинского района Алтайского края.

Атипичное гладкоствольное огнестрельное оружие под патроны калибра 5,6 миллиметра

Фото: мвд.рф

В октябре 2015 года во время досмотра 37-летнего мужчины на станции Кочковатская (Омская область) полицейские обнаружили у него загадочное самодельное устройство. Экспертиза показала, что самоделка пригодна для стрельбы патронами калибра 5,6 миллиметра («мелкашечные»). Владелец необычной находки пояснил, что нашел ее семь лет назад в доме брата. Долгие годы самострел лежал без дела, пока наконец его хозяин не собрался в лес за грибами, решив заодно пострелять из необычного устройства. Он пришел с ним на вокзал, но электрички так и не дождался, поскольку был задержан полицией.

Самодельный пистолет под патроны калибра 9 миллиметров

Фото: мвд.рф

В мае 2015 года в поселке Новый Рогачик (Волгоградская область) сотрудники уголовного розыска задержали 24-летнего местного жителя, у которого изъяли пистолет калибра 9 миллиметров. Как оказалось, безработный молодой человек изготовил его сам. Самодельным оказался и единственный патрон к изъятому пистолету.

Самодельное стреляющее устройство в виде ручки

Фото: мвд.рф

В январе 2014 года правоохранительные органы в Воронеже задержали четверых мужчин в возрасте от 40 до 65 лет, которые занимались изготовлением и сбытом оружия, боеприпасов и взрывчатки. Во время обысков в их квартире стражи порядка обнаружили 3400 патронов, около 400 граммов пороха, обрез охотничьего ружья и три иностранных револьвера. Но самой экзотичной находкой стало самодельное стреляющее устройство в виде ручки.

Самодельный многозарядный револьвер под патроны калибра 5,6 миллиметра

Фото: мвд.рф

В ноябре 2016 года стражи порядка изъяли у 55-летнего жителя села Архангельское (Ставропольский край) самодельный револьвер под патрон калибра 5,6 миллиметра. Владелец самоделки был заключен под стражу, а по факту обнаружения револьвера полицейские возбудили уголовное дело.

Самодельный пистолет-пулемет

Фото: мвд.рф

В сентябре 2012 года полицейские обнаружили у пенсионера из станицы Удобная (Краснодарский край) целый оружейный арсенал: 171 патрон для пистолета, автомата, карабина и пулемета, две пачки пороха, револьвер кустарного производства и даже самодельный пистолет-пулемет. По факту обнаружения арсенала было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Самодельный пистолет с нарезным стволом под мелкокалиберный патрон 5,6 миллиметра

Фото: мвд.рф

В июле 2013 года два 50-летних жителя города Зима (Иркутская область) рыбачили на берегу реки Игна и нашли сверток, в котором оказалось гладкоствольное ружье 16-го калибра и самодельный пистолет с нарезным стволом под мелкокалиберный патрон 5,6 миллиметра. Рыбаки отнесли найденное оружие полицейским и получили денежное вознаграждение.

Самодельное огнестрельное оружие

Фото: мвд.рф

В апреле 2013 года иркутские полицейские отчитались об уничтожении более 1800 единиц оружия в сталеплавильной печи местного завода имени Куйбышева. Среди этих стволов были изъятые, добровольно сданные, найденные и выступавшее в качестве вещественных доказательств по уголовным делам. В печь отправились и весьма любопытные образцы самодельного огнестрельного оружия. На фотографии — один из них.

Самодельное огнестрельное оружие

Фото: мвд.рф

Один из кустарных «стволов», уничтоженных в Иркутске.

Самодельное дульнозарядное огнестрельное оружие

Фото: мвд.рф

24 января 2017 года полицейские Атяшевского района Республики Мордовия задержали безработного местного жителя, у которого при личном досмотре обнаружили подозрительное устройство. Мужчина пояснил, что сделал его для отпугивания бродячих собак. Правда, экспертиза показала, что это самодельное дульнозарядное огнестрельное оружие, в связи с чем в отношении незадачливого оружейника возбудили уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Стреляющее устройство

Фото: мвд.рф

В ноябре 2015 года полицейские Белогорского района Крыма по решению суда проводили обыск в домовладении 55-летнего мужчины. У хозяина жилища стражи порядка изъяли самодельное оружие, которое он изготовил из сучка дерева, похожего на рукоятку пистолета, и металлической трубки. Стреляло это чудо инженерной мысли снарядами диаметром до 7,7 миллиметра. Мужчина пояснил, что оружие было нужно ему для охоты на нутрий. По факту находки стражи порядка возбудили уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

Одноствольный шомпольнозарядный пистолет с диаметром ствола 5,6 миллиметра

Фото: мвд.рф

В июне 2015 года в городе Златоусте (Челябинская область) полицейские в рамках оперативно-розыскных мероприятий проводили осмотр жилища 19-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя. У него в шкафу стражи порядка наткнулись на загадочный предмет, который, как показала экспертиза, является самодельным одноствольным шомпольнозарядным пистолетом с диаметром ствола 5,6 миллиметра, стреляющим самодельными пулями. Владелец необычного «ствола» утверждал, что хранит его для самообороны, что не помешало полицейским возбудить в отношении «Кулибина» уголовное дело.

С.С.

