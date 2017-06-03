Житель Канады выиграл в лотерею почти $41 млн

2017-06-03 22:23 | www.apa.az | 3

Житель провинции Квебек на востоке Канады выиграл в популярную национальную лотерею Lotto Max 55 млн канадских долларов ($40,7 млн). Как сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит по всей стране около десятка подобных розыгрышей, имя выигравшего пока не разглашается. Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, текущем розыгрыше еще восемь человек получили традиционные "утешительные призы" в размере 1 млн канадских долларов ($740 тыс.). Известно, что трое из них - жители провинции Онтарио.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в другой лотерее "6 из 49" в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2017 годах в Канаде были зафиксированы джекпоты в размере $60 млн в лотерею Lotto Max. Сумма выигрышей в среднем составила $46 млн.