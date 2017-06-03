Путин: в НАТО есть только вассалы

2017-06-03 23:34 | www.apa.az | 4

Президент России Владимир Путин назвал НАТО внешнеполитическим инструментом США, в котором есть только вассалы.

Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом он сказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, фрагмент которого опубликовало издание Politico.

«Сегодня это внешнеполитический инструмент США, там нет союзников, там есть только вассалы», — сказал он.

При этом Путин пояснил, что когда страна становится членом НАТО, то ей уже очень трудно сопротивляться давлению со стороны США, «крупной страны-лидера НАТО».

«Там легко может появиться все, что угодно: и системы противоракетной обороны, и новые базы, и, если потребуется, и новые ударные комплексы», — добавил российский лидер.

По словам Путина, Россия в связи с этим предпринимает контрмеры, однако в целом, подчеркнул президент,