Определился победитель Лиги чемпионов

2017-06-04 01:13 | www.apa.az | 3

Испанский футбольный клуб "Реал" второй год подряд завоевал звание победителя Лиги чемпионов УЕФА сезона-2016/17.

Как передает АПА, в финальном матче, прошедшем в Кардиффе в субботу, "Реал" одержал победу над туринским "Ювентусом" – 4:1. "Реал" завоевал 12-й трофей и является рекордсменом Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов) по этому показателю.

Лига чемпионов. Финал 2016/2017

"Ювентус" 1:4 "Реал"

Голы: Манджукич 27' - Роналду 20', 64', Каземиро 61', Асенсио 90'