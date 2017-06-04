Автомобиль наехал на людей на лондонском мосту

2017-06-04 02:05 | www.apa.az | 2

Инцидент, который полиция характеризует как "серьезный", произошел на мосту Лондон-бридж в британской столице. Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, по сообщению телеканала Sky News, имеются пострадавшие.

По его данным, на мосту помимо наезда автомобиля могло быть совершено нападение с применением холодного оружия.

Согласно сообщениям очевидцев в Twitter, на мосту автомобиль наехал на пешеходов. Расположенный неподалеку железнодорожный вокзал закрыт.

По данным Би-би-си, в результате инцидента пострадали пять человек.