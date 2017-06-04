Задержан водитель автобуса, предположительно наехавшего не людей в Лондоне

2017-06-04 02:30 | www.apa.az | 3

Водитель микроавтобуса, предположительно наехавшего на людей на Лондонском мосту, задержан. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила корреспондент Би-би-си Холли Джонс, находившаяся в момент инцидента на мосту.

По словам Джонс, микроавтобус, которым управлял мужчина, двигался из центра города. Он заехал на тротуар и сбил несколько человек, передает корреспондент.

Она утверждает, что видела, как полицейские задержали водителя. По ее словам, водитель был в наручниках и без рубашки.

От 15 до 20 человек пострадали в результате наезда микроавтобуса на пешеходов на Лондонском мосту, передает газета Telegraph.