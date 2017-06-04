Инцидент на Лондонском мосту рассматривают как теракт

2017-06-04 03:03 | www.trend.az | 3

Инцидент на Лондонском мосту, произошедший в субботу вечером, рассматривается как теракт, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

Скотланд-Ярд подтвердил телеканалу, что в субботу один за другим произошли два инцидента – один на Лондонском мосту, другой – на рынке Borough Market, расположенный неподалеку.

По предварительным данным, грузовик врезался в прохожих на мосту. Спустя некоторое время поступили сообщения о ножевых ранениях.