Путин рассказал о намерении России вступить в НАТО при Клинтоне

2017-06-04 03:57 | www.apa.az | 3

Президент России Владимир Путин сообщил, что предлагал экс-президенту США Биллу Клинтону рассмотреть возможность вступления России в НАТО. Об этом он рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

«Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: «Ну а может быть, посмотреть такой вариант, что Россия, может быть, вступит в НАТО». Клинтон ответил: «Ну а что же, я не против», — цитирует Путина ТАСС.

Путин отметил, что в этот момент «вся американская делегация очень занервничала».