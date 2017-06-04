В Лондоне совершены три атаки с пострадавшими, две из них признаны терактами

2017-06-04 04:19 | www.apa.az | 3

Полиция Лондона сообщила, что в британской столице произошли в субботу три инцидента с пострадавшими.

"Произошли три отдельных инцидента, есть пострадавшие. Террористическая активность не исключается. Все произошедшее расследуется". Как передает АПА, об этом сказал РИА Новости высокопоставленный источник в Скотланд-Ярде.

Управление полиции Лондона подтвердило факт нападения с ножом на посетителей рынка района Боро, также ранее произошли инциденты на мосту "Лондон-бридж" и в районе Воксхолл. По сообщению неизвестный, вооруженный ножом, совершил нападение на ресторан недалеко от Лондонского моста, где ранее был совершен наезд на пешеходов, в результате нападения несколько человек ранены. По информации изданий Sun и Telegraph, нападение с ножом было совершено в ресторане Tito's рядом со станцией лондонского метро London Bridge. По данным очевидцев газеты Sun, из заведения выносили тела жертв.

Отметим, что полиция официально назвала инциденты на Лондонском мосту и рынке Боро терактами, инцидент в Воксхолле с ними не связан.

"В 00.25 (02.25 мск) инциденты на Лондонском мосту и рынке Боро были объявлены террористическими инцидентами. Инцидент на Воксхолле — нападение с ножом, и не связан с инцидентами на Лондонском мосту и рынке Боро", — сообщил Скотланд-Ярд в Twitter.

22 марта произошел теракт в Лондоне, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому.

Террориста ликвидировал охранник министра обороны Великобритании.

Очередной теракт произошел 22 мая в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.