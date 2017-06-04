Опубликовано видео нападения стрелка на казино в Маниле

2017-06-04 05:07 | www.apa.az | 3

Агентство Associated Press опубликовало видеозапись с камер видеонаблюдения, на которых можно проследить нападение вооруженного мужчины на казино в Маниле, столице Филиппин.

Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, на записи видно, что мужчина прибывает к казино на такси поздно ночью и спокойно заходит внутрь.

Однако через некоторое время он уже в черной маске и бронежилете достает оружие из рюкзака и начинает стрелять.

При этом мужчина также ходит вокруг зала, поджигая игральные столы и игровые автоматы. Стрелок почти не пострадал, несмотря на перестрелки с охраной заведения и правоохранителями.

Власти отмечают, что видео доказывает непричастность террористов к этой атаке.

В полиции пояснили, что мужчина не стрелял в людей, находившихся внутри, а все его выстрелы до перестрелки были в потолок. В здании находились 12 тыс. человек, и все смогли эвакуироваться и не пострадали.

При этом поджог объектов внутри казино правоохранители считают тактикой стрелка, чтобы отвлечь от себя внимание и легче покинуть заведение.

Отметим, что число тел, обнаруженных в отельном комплексе Resorts World Manila в столице Филиппин, возросло до 36. Большинство из этих людей, по официальным данным, задохнулись во время пожара.