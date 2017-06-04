Havai fişeği bomba zanneden taraftarlar izdihama yol açtı

2017-06-04 05:19 | www.trend.az | 1

İtalya'da bir meydana kurulan dev ekrandan Real Madrid-Juventus karşılaşmasını takip eden Juventus taraftarlarının, patlatılan havai fişek ve maytapları bomba zannederek izdihama neden oldukları, olayda 200 kişinin yaralandığı bildirildi.

Real Madrid'in 4-1 kazandığı karşılaşmayı İtalya'nın Torino kentindeki San Carlo Meydanı'na kurulan dev ekrandan takip eden binlerce siyah-beyazlı taraftarın, patlatılan havai fişek ve maytaplar nedeniyle bomba paniği yaşadığı, bu sırada çıkan izdihamda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, yaralı sayısının yaklaşık 200 olduğu bilgisine yer verildi.

Görgü tanıklarının, birçok kişinin yerdeki kırık şişelerin üzerine düşerek yaralandıklarını söyledikleri ifade edildi.

Kaynak: AA